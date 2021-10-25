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Виктория Азаренко раскритиковала журналиста Роттенберга за слив письма WTA
Теннисистка возмущена
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко раскритиковала известного теннисного журналиста Бена Ротенберга за публикацию письма, которое WTA разослала исключительно игрокам ассоциации. В рассылке сообщались условия, на которых теннисисты смогут приехать на Australian Open — 2022.
"Это письмо было разослано исключительно теннисисткам, однако спустя уже два часа вы публикуете его у себя в "твиттере". Очень сомневаюсь, что письмо предназначалось для вас. Или я упустила момент, когда вы стали одним из игроков WTA-тура?" — написала Азаренко на своей странице в "Твиттере".
"Вика, это моя работа. Если у вас возникли проблемы с тем, что информация просочилась ко мне и как минимум ещё одному журналисту, предлагаю пристыдить тех, кто её слил", — ответил Ротенберг на выпад теннисистки.
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