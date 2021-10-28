Костюк: Хотела бы сыграть с Радукану

Марта Костюк во втором раунде турнира WTA 250 в Румынии обыграла Мону Бартель (6:4, 6:4) и ждет победительницу матча между чемпионкой US Open Эммой Радукану и Аной Богдан.

"Когда играешь с Бартель, то не все зависит от тебя. Если она бьет по линии, то она бьет по линии и с этим ты ничего не можешь поделать. Так что матч был очень непростой. Я вела с брейком во втором сете и, к сожалению, сразу же потеряла гейм на своей подаче, чему не сильно обрадовалась. Дальше мне действительно нужно было бороться до последнего очка.

Что касается следующего матча, то я бы очень хотела сыграть с Эммой Радукану в четвертьфинале. Мы одного возраста, но, мне кажется, никогда друг с другом не играли. Я играю в теннис ради таких матчей. Думаю, что в будущем мы часто будем встречаться с ней на корте. Я также знаю и Ану Богдан. Я жду, что у них получится классный матч, поэтому обе немного устанут перед нашим поединком", - сказала Костюк.

Марта Костюк в четвертый раз в сезоне сыграет в четвертьфинале турнира WTA, а победа в следующем матче гарантирует украинке обновление личного рекорда в мировом рейтинге.

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