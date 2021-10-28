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Экс-восьмая ракетка мира завершил карьеру
Немец последний свой матч провел на турнире в Вене
Фото: bukmekerov.net
40-летний австрийский теннісист Юрген Мельцер завершил профессиональную карьеру.
Его последним матчем стала парная встреча первого круга турнира категории ATP-500 в Вене вместе с немцем Александром Зверевым.
За свою карьеру Юрген Мельцер выиграл 5 титулов ATP в одиночном разряде и становился 8-й ракеткой мира.
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