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Экс-первая ракетка мира пробилась в третий раунд соревнований в Клуж-Напоке

Теннис
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Румынка провела хороший матч

Экс-первая ракетка мира пробилась в третий раунд соревнований в Клуж-Напоке

Новина українською

18-я ракетка мира румынка Симона Халеп одержала вторую победу на турнире категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния).

30-летняя Халеп пробилась в четвертьфинал соревнований. Симона в двух сетах обыграла россиянку Варвару Грачёву (81-я ракетка мира) со счётом.

Симона Халеп - Варвара Грачёва 6:4, 6:2

Встреча продлилась 1 час 14 минут. Халеп выполнила 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Грачёвой — 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 использованный брейк-пойнт из 2.

В следующем раунде Симона Халеп сразится со своей соотечественницей Жаклин Кристиан, которая во втором круге турнира оказалась сильнее австралийки Айлы Томлянович (7:6, 7:5).

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В статье: Симона Халеп
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