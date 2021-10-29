Циципас на турнире в Вене проиграл 49-й ракетке мира

Стефанос Циципас в 1/8 финала турнира АТР в Вене в статусе лидера посева неожиданно уступил Фрэнсису Тиафо (6:3, 3:6, 4:6).

В решающем сете Циципас при счете 3:0 отдал пять геймов подряд и не смог зацепиться за продолжение матча.

В проигранном матче третья ракетка мира подал 11 эйсов, выиграл 83% очков с первой подачи и сделал два брейка при трех победных геймах на приеме у Тиафо.

Американец обыграл Циципаса во второй раз в сезоне после успеха в первом раунде Уимблдона. На Олимпиаде в Токио сильнее был теннисист из Греции.

Следующим соперником Фрэнсиса Тиафо в Вене станет Диего Шварцман, который накануне выбил Гаэля Монфиса.

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