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Контавейт выиграла титул в Клуж-Напоке и попала на Итоговый турнир

Теннис
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Эстонка в огне

Контавейт выиграла титул в Клуж-Напоке и попала на Итоговый турнир

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Анетт Контавейт в финале турнира WTA 250 в Клуж-Напоке разгромила экс-первую ракетку мира Симону Халеп (6:2, 6:3) и в последний момент прорвалась на Итоговый турнир в Гвадалахаре.

На пути к титулу Контавейт сделала пять брейков при двух неудачных геймах на своей подаче. Также теннисистка из Эстонии подала два эйса и выиграла 71% очков с первого мяча.

Титул в Румынии стал для Контавейт четвертым с августа текущего года. Ранее она стала чемпионкой турниров в Кливленде, Остраве и Москве.

Анетт Контавейт с понедельника поднялась на рекордную в карьере восьмую позицию в рейтинге WTA.

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В статье: Симона Халеп Анетт Контавейт
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