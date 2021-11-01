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Рейтинг АТР: Марченко опустился на четыре позиции, прогресс Стаховского
Ситуация в мужском теннисном рейтинге
фото - xsport.ua
Первая ракетка Украины Илья Марченко потерял четыре позиции и стал 154-й ракеткой мира, а Сергей Стаховский прогрессировал на две строки (227-е место).
На этой неделе Марченко и Стаховский выступят на челленджере в Бергамо (Италия).
В топ-10 после выхода в полуфинал турнира АТР 500 в Вене дебютировал итальянец Янник Синнер, а травмированный Доминик Тим опустился на 12-е место и впервые за 5,5 лет покинул десятку лидеров рейтинга.
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