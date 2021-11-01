  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Рейтинг АТР: Марченко опустился на четыре позиции, прогресс Стаховского
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рейтинг АТР: Марченко опустился на четыре позиции, прогресс Стаховского

Теннис
(1 голосов)

Ситуация в мужском теннисном рейтинге

Рейтинг АТР: Марченко опустился на четыре позиции, прогресс Стаховского

фото - xsport.ua

Новина українською

Первая ракетка Украины Илья Марченко потерял четыре позиции и стал 154-й ракеткой мира, а Сергей Стаховский прогрессировал на две строки (227-е место).

На этой неделе Марченко и Стаховский выступят на челленджере в Бергамо (Италия).

В топ-10 после выхода в полуфинал турнира АТР 500 в Вене дебютировал итальянец Янник Синнер, а травмированный Доминик Тим опустился на 12-е место и впервые за 5,5 лет покинул десятку лидеров рейтинга.

Полная версия рейтинга АТР от 1 ноября 2021 года

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Стаховский рейтинг АТР Илья Марченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...