Рейтинг АТР: Марченко опустился на четыре позиции, прогресс Стаховского

Первая ракетка Украины Илья Марченко потерял четыре позиции и стал 154-й ракеткой мира, а Сергей Стаховский прогрессировал на две строки (227-е место).

На этой неделе Марченко и Стаховский выступят на челленджере в Бергамо (Италия).

В топ-10 после выхода в полуфинал турнира АТР 500 в Вене дебютировал итальянец Янник Синнер, а травмированный Доминик Тим опустился на 12-е место и впервые за 5,5 лет покинул десятку лидеров рейтинга.

Полная версия рейтинга АТР от 1 ноября 2021 года

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