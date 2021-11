Джокович провел первый матч после поражения в финале US Open

Новак Джокович во втором раунде Мастерса в Париже в трех сетах за 2 часа обыграл Мартона Фучовича (6:2, 4:6, 6:3).

Серб на пути к победе сделал 4 брейка, подал 3 эйса и выиграл 77% очков с первой подачи.

That’s why he’s the world No.1 ????



In his first singles match since September 12, @DjokerNole digs deep to defeat a very good Fucsovics 6-2 4-6 6-3!#RolexParisMasters pic.twitter.com/RcWw9FFmZq