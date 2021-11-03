Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джокович провел первый матч после поражения в финале US Open
Первая ракетка мира снова в игре
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Новак Джокович во втором раунде Мастерса в Париже в трех сетах за 2 часа обыграл Мартона Фучовича (6:2, 4:6, 6:3).
Серб на пути к победе сделал 4 брейка, подал 3 эйса и выиграл 77% очков с первой подачи.
That’s why he’s the world No.1 ????— Tennis TV (@TennisTV) November 2, 2021
In his first singles match since September 12, @DjokerNole digs deep to defeat a very good Fucsovics 6-2 4-6 6-3!#RolexParisMasters pic.twitter.com/RcWw9FFmZq
Матч с Фучовичем стал для Джоковича первым с 12 сентября, когда серб в финале Открытого чемпионата США проиграл Даниилу Медведеву и не смог собрать календарный Большой шлем.
Следующим соперником Новака Джоковича в столице Франции станет Адриан Маннарино или Гаэль Монфис.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Барселоны. ФОТО
- Мюнхен – Космос. Бавария - Бенфика 5:2. Обзор матча, видео голов
- Динамо – Барселона 0:1. Видео гола и обзор матча
- Свитолина впервые с 2017 года покинула топ-10 рейтинга WTA, Костюк дебютировала в топ-50
- У меня хоть дно не пробито, 50% геев, скорее всего, педофилы - Бутко устроил срач в сети после каминг-аута австралийского футболиста
- Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО