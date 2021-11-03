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Джокович провел первый матч после поражения в финале US Open

Теннис
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Первая ракетка мира снова в игре

Джокович провел первый матч после поражения в финале US Open

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новак Джокович во втором раунде Мастерса в Париже в трех сетах за 2 часа обыграл Мартона Фучовича (6:2, 4:6, 6:3).

Серб на пути к победе сделал 4 брейка, подал 3 эйса и выиграл 77% очков с первой подачи.

Матч с Фучовичем стал для Джоковича первым с 12 сентября, когда серб в финале Открытого чемпионата США проиграл Даниилу Медведеву и не смог собрать календарный Большой шлем.

Следующим соперником Новака Джоковича в столице Франции станет Адриан Маннарино или Гаэль Монфис.

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В статье: Новак Джокович теннис Мартон Фучович
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