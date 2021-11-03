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Кубок Билли Джин Кинг. Швейцария разбила Германию, победы Австралии и России

Теннис
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В Праге продолжается финал командного женского турнира

Кубок Билли Джин Кинг. Швейцария разбила Германию, победы Австралии и России

фото - Jimmie48 Photography

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Группа А

Россия за счет побед Дарьи Касаткиной и Анастасии Павлюченковой со счетом 3:0 разгромила Канаду. Обладатель путевки в полуфинал от этой группы определится после сегодняшнего матча между Францией и Россией.

Группа В

Неожиданная победа Сторм Сандерс над Элизой Мертенс (3:6, 7:6, 6:0) позволила Австралии со счетом 2:1 обыграть Бельгию. В решающем противостоянии группы 4 ноября Австралия встретится с Беларусью.

Группа С

Сборная США драматично проиграла Словакии (1:2). Судьба матча решилась на тайбрейке парного матча, который теннисистки из Словакии выиграли со счетом 12:10. Сегодня в этой группе США сыграют с Испанией.

Группа D

Швейцария благодаря победам Белинды Бенчич и Виктории Голубич разгромила Германию (3:0). Путевка в полуфинал от этой группы будет разыграна 4 ноября в матче между Швейцарией и Чехией.

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В статье: Анжелик Кербер Белинда Бенчич Кубок Билли Джин Кинг
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