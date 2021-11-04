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Австралия вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг
Команда досрочно пробилась в 1/2 финала
Сборная Австралии досрочно вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг. Это стало известно после того, как Сторм Сэндерс победила представительницу Беларуси Юлию Готовко. Сегодня, 4 ноября, состоится ещё матч в парном разряде, в котором Эллен Перес и Сэндерс сразятся с Лидией Морозовой и Саснович, однако он уже не окажет влияния на турнирную ситуацию.
Ранее сборная Австралии победила национальную команду Бельгии. Соперник команды по полуфиналу определится сегодня, 4 ноября, в рамках матчевой встречи Чехия — Швейцария.
В другом полуфинале Кубка Билли Джин Кинг сразятся национальные команды России и США, матчи состоятся завтра, 5 ноября.
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