Австралия вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг

Сборная Австралии досрочно вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг. Это стало известно после того, как Сторм Сэндерс победила представительницу Беларуси Юлию Готовко. Сегодня, 4 ноября, состоится ещё матч в парном разряде, в котором Эллен Перес и Сэндерс сразятся с Лидией Морозовой и Саснович, однако он уже не окажет влияния на турнирную ситуацию.

Ранее сборная Австралии победила национальную команду Бельгии. Соперник команды по полуфиналу определится сегодня, 4 ноября, в рамках матчевой встречи Чехия — Швейцария.

В другом полуфинале Кубка Билли Джин Кинг сразятся национальные команды России и США, матчи состоятся завтра, 5 ноября.