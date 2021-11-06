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Свитолина опубликовала трогательное домашнее фото с бабушкой
Две очаровательные женщины
фото - btu.org.ua
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №14) на своей официальной странице в Instagram опубликовала фото со своей бабушкой, подписав его "Дом".
Напомним, ранее известная украинская
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