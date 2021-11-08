  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Джокович взял реванш у Медведева и выиграл Мастерс в Париже
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джокович взял реванш у Медведева и выиграл Мастерс в Париже

Теннис
(1 голосов)

Очередной титул для первой ракетки мира

Джокович взял реванш у Медведева и выиграл Мастерс в Париже

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новак Джокович в финале последнего Мастерса сезона в Париже в трех сетах за 2 часа и 16 минут обыграл Даниила Медведева (4:6, 6:3, 6:3), который в сентябре разгромил серба в финале US Open и не позволил ему собрать календарный Шлем.

На пути к шестому в карьере триумфу в столице Франции Джокович подал 6 эйсов, выиграл 79% очков с первой подачи и реализовал 5 из 6 брейк-поинтов при трех проигранных геймах на своей подаче.

Джокович стал лишь третьим теннисистом в истории после Илие Настасе и Андре Агасси, которому в один год удалось выиграть Ролан Гаррос и Мастерс в Париже.

Новак Джокович стал 37-кратным победителем турниров АТР-1000 и вернулся на единоличное первое место по этому показателю.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович теннис Даниил Медведев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...