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Джокович взял реванш у Медведева и выиграл Мастерс в Париже
Очередной титул для первой ракетки мира
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Новак Джокович в финале последнего Мастерса сезона в Париже в трех сетах за 2 часа и 16 минут обыграл Даниила Медведева (4:6, 6:3, 6:3), который в сентябре разгромил серба в финале US Open и не позволил ему собрать календарный Шлем.
На пути к шестому в карьере триумфу в столице Франции Джокович подал 6 эйсов, выиграл 79% очков с первой подачи и реализовал 5 из 6 брейк-поинтов при трех проигранных геймах на своей подаче.
???? DJOKO-SIX ????@DjokerNole defeats Medvedev 4-6 6-3 6-2 to win the #RolexParisMasters for a SIXTH time and claim a record 37th Masters 1000 title! pic.twitter.com/v82P2yKXX3— Tennis TV (@TennisTV) November 7, 2021
Джокович стал лишь третьим теннисистом в истории после Илие Настасе и Андре Агасси, которому в один год удалось выиграть Ролан Гаррос и Мастерс в Париже.
Новак Джокович стал 37-кратным победителем турниров АТР-1000 и вернулся на единоличное первое место по этому показателю.
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