Джокович взял реванш у Медведева и выиграл Мастерс в Париже

Новак Джокович в финале последнего Мастерса сезона в Париже в трех сетах за 2 часа и 16 минут обыграл Даниила Медведева (4:6, 6:3, 6:3), который в сентябре разгромил серба в финале US Open и не позволил ему собрать календарный Шлем.

На пути к шестому в карьере триумфу в столице Франции Джокович подал 6 эйсов, выиграл 79% очков с первой подачи и реализовал 5 из 6 брейк-поинтов при трех проигранных геймах на своей подаче.

???? DJOKO-SIX ????@DjokerNole defeats Medvedev 4-6 6-3 6-2 to win the #RolexParisMasters for a SIXTH time and claim a record 37th Masters 1000 title! pic.twitter.com/v82P2yKXX3