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Украинец Калиниченко вышел во второй круг турнира в Словакии
Он находится во второй тысячи рейтинга
Украинский теннисист Данил Калениченко (№510 ATP) пробился во второй круг челленджера в Словакии.
В первом раунде основы украинец обыграл Лукаша Паловича (№1179 ATP), который получил от организаторов вайлд-кард.
Братислава. Первый круг
Данил Калениченко (Украина) – Лукаш Палович (Словакия) – 7:6(4), 7:6(5)
Ранее на этом турнире проиграли Илья Марченко и Сергей Стаховский.
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