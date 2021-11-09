Украинец Калиниченко вышел во второй круг турнира в Словакии

Украинский теннисист Данил Калениченко (№510 ATP) пробился во второй круг челленджера в Словакии.

В первом раунде основы украинец обыграл Лукаша Паловича (№1179 ATP), который получил от организаторов вайлд-кард.

Братислава. Первый круг

Данил Калениченко (Украина) – Лукаш Палович (Словакия) – 7:6(4), 7:6(5)

Ранее на этом турнире проиграли Илья Марченко и Сергей Стаховский.