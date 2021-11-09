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Украинец Калиниченко вышел во второй круг турнира в Словакии

Теннис
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Он находится во второй тысячи рейтинга

Украинец Калиниченко вышел во второй круг турнира в Словакии

Новина українською

Украинский теннисист Данил Калениченко (№510 ATP) пробился во второй круг челленджера в Словакии.

В первом раунде основы украинец обыграл Лукаша Паловича (№1179 ATP), который получил от организаторов вайлд-кард.

Братислава. Первый круг
Данил Калениченко (Украина) – Лукаш Палович (Словакия) – 7:6(4), 7:6(5)

Ранее на этом турнире проиграли Илья Марченко и Сергей Стаховский.

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В статье: Данил Калениченко
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