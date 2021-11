Без Свитолиной и первой ракетки мира. Анонс Итогового турнира WTA в Гвадалахаре

Спустя два года Итоговый чемпионат WTA возвращается в календарь женского тура – восемь лучших теннисисток сезона в Гвадалахаре с 10 по 17 ноября поспорят за солидный призовой фонд и шанс добавить в свое резюме статус победительницы WTA Finals.

Сезон 2021 года стал прорывным для многих теннисисток – шесть из восьми участниц Итогового турнира впервые финишировали в топ-8 Чемпионской гонки WTA, и только Каролина Плишкова и Гарбинье Мугуруса прежде выступали на WTA Finals. В этом списке должна была оказаться и Эшли Барти, однако первая ракетка мира и последняя чемпионка Итогового турнира отказалась от поездки в Мексику ради подготовки к домашнему Australian Open.

Еще до первого удара по мячу мы знаем, что в Гвадалахаре родится новая чемпионка Итогового турнира, ведь Мугуруса и Плишкова на WTA Finals никогда дальше полуфинала не заходили.

Итак, что же нам приготовил Итоговый турнир WTA в 2021 году?

Группа Chichén-Itzá

Показатель побед/поражений в сезоне: 44-16

Титулы: Абу-Даби (WTA 500), Мадрид (WTA 1000)

Личные встречи с соперницами по группе: Саккари – 4-1, Швентек – 0:0, Бадоса – 0:1.

После отказа Эшли Барти к Арине Соболенко перешел первый номер посева на Итоговом турнире, а в Гвадалахаре белоруска, которая в этом сезоне дважды побывала в полуфинале на турнирах Большого шлема, попробует прибрать к своим рукам крупнейший титул в карьере.

Соболенко смотрится главным фаворитом своей группы – хард отлично подходит для ее силового тенниса, история с коронавирусом осталась в прошлом, за последние два месяца вторая ракетка мира провела всего два матча, так что в физической готовности теннисистки из Минска сомневаться не приходится.

Aryna Sabalenka during practice at the WTA Finals on Saturday pic.twitter.com/w0BmctfHu3

Показатель побед/поражений в сезоне: 36-18

Титулы: –

Личные встречи с соперницами по группе: Соболенко – 1:4, Швентек – 2:0, Бадоса – 0:0.

Первая в истории участница Итогового турнира из Греции в лучшем сезоне в карьере не взяла ни одного титула и лишь однажды сыграла в финале турнира WTA, но два полуфинала на Шлемах позволили Саккари без лишних нервов квалифицироваться в Гвадалахару.

Текущая форма Саккари остается загадкой – после поражения от Контавейт в финале в Остраве Мария провалилась в Индиан-Уэллсе, а на Кубке Кремля не смогла доиграть матч 1/2 финала.

Показатель побед/поражений в сезоне: 35-13

Титулы: Аделаида (WTA 500), Рим (WTA 1000).

Личные встречи с соперницами по группе: Соболенко – 0:0, Саккари – 0:2, Бадоса – 0:1.

Швентек выдала мощную первую половину сезона с двумя титулами и полуфиналом на Ролан Гаррос, но после экватора полячка выступает не так убедительно. Особо сильно на нее повлиял провал на Олимпиаде, где Ига во втором круге проиграла Пауле Бадосе.

Так вышло, что на Итоговом турнире жребий преподнес Швентек возможность поквитаться за самые болезненные поражения в сезоне. Помимо вышеупомянутой драмы в Токио был еще и вылет в полуфинале Открытого чемпионата Франции после матча с Марией Саккари.

Показатель побед/поражений в сезоне: 38-14

Титулы: Белград (WTA 250), Индиан-Уэллс (WTA 1000)

Личные встречи с соперницами по группе: Соболенко – 1:0, Саккари – 0:0, Швентек – 1:0.

Бадоса своему дебюту на Итоговом турнире обязана мощному выступлению на грунте в апреле-мае и прорыву в Индиан-Уэллсе, где на пути к крупнейшему титулу в карьере ей удалось обыграть трех чемпионок Шлемов (Крейчикова, Кербер и Азаренко).

Испанка единственной в этой группе имеет как минимум нейтральный показатель личных встреч с каждой из соперниц по квартету, что дает повод считать ее крепким претендентом на путевку в полуфинал.

Группа Teotihuacán

Показатель побед/поражений в сезоне: 43-15

Титулы: Страсбург (WTA 250), Ролан Гаррос, Прага (WTA 250).

Личные встречи с соперницами по группе: Плишкова – 0:2, Мугуруса – 2:1, Контавейт – 0:0.

Главная сенсация сезона в женском туре в Гвадалахаре единственной выступит и в одиночном разряде, и в парном, а ее напарницей станет Катержина Синякова.

Крейчикова приехала в Мексику с серией из трех поражений подряд, включая две осечки в домашнем Финале Кубка Билли Джин Кинг в Праге, где ее огорчили Анжелик Кербер и Белинда Бенчич.

Лучшая форма чешки осталась на грунте, да и есть вопросы касательно разрыва на два фронта. Вылет Крейчиковой на групповом этапе не станет сюрпризом.

Показатель побед/поражений в сезоне: 33-17

Титулы: –

Личные встречи с соперницами по группе: Крейчикова – 2:0, Мугуруса – 8:2, Контавейт – 3:0.

У Плишковой остался последний шанс избежать первого с 2011 года сезона без титулов. В этом сезоне у нее три проигранных финала, включая унизительные 0:6, 0:6 в Риме от Иги Швентек.

Экс-первая ракетка мира имеет практически безупречную историю личных встреч с соперницами по группе, но при этом в этом сезоне у Каролины всего 65% побед на любимом харде.

На бумаге Плишкова должна в четвертый раз подряд выходить из группы, однако о ее готовности к Итоговому турниру судить сложно, ведь в последний раз она выходила на корт практически месяц назад.

Показатель побед/поражений в сезоне: 35-15

Титулы: Дубай (WTA 1000), Чикаго (WTA 500).

Личные встречи с соперницами по группе: Крейчикова – 1:2, Плишкова – 2:8, Контавейт – 2:2.

Мугуруса благодаря солидной игре на харде спустя четыре года вернулась в топ-10 мирового рейтинга, хотя нельзя не отметить, что во второй половине сезона уроженка Каракаса выглядит не так убедительно.

На крупных турнирах в Монреале, Цинциннати и Индиан-Уэллсе ей удалось выиграть лишь один матч, а в Москве двукратная чемпионка турниров Большого шлема получила 1:6, 1:6 от Анетт Контавейт.

У Мугурусы плохая статистика с соперницами по группе – Крейчикова и Контавейт трижды обыгрывали испанку в последние месяцы, а у Плишковой Гарбинье за последние восемь лет выиграла только один матч из девяти.

Показатель побед/поражений в сезоне: 45-14

Титулы: Кливленд (WTA 250), Острава (WTA 500), Москва (WTA 500), Клуж-Напока (WTA 250).

Личные встречи с соперницами по группе: Крейчикова – 0:0, Плишкова – 0:3, Мугуруса – 2:2.

Контавейт преобразилась после начала сотрудничества с российским тренером Дмитрием Турсуновым и буквально в последний момент вытеснила из топ-8 Чемпионской гонки Онс Жабер.

После Открытого чемпионата США теннисистка из Эстонии выиграла 19 из 20 матчей и добавила в свой послужной список три выигранных турнира.

Усталость может помешать Контавейт выстрелить и в Гвадалахаре, но, с другой стороны, Анетт, в отличие от многих соперниц, пребывает на пике игрового тонуса.

SHE'S DONE IT!!!!! ???? ????



???????? Anett Kontaveit defeats Halep in Cluj to win her 4th title of 2021 and secure her place in the @WTAFinals for the first time!#TransylvaniaOpen pic.twitter.com/cgQKqgxukO