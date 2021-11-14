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Итоговый турнир 2021. Соболенко побеждает Швёнтек, Саккари уступает Бадосе

Теннис
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Результаты матча Итогового чемпионата

Итоговый турнир 2021. Соболенко побеждает Швёнтек, Саккари уступает Бадосе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В ночь с 13 на 14 ноября состоялся матч Итогового турнира WTA 2021 в группе А, где сошлись испанка Паула Бадоса (WTA №10) и представитель Греции Мария Саккари (WTA №6).

Победу в противостоянии одержала десятая ракетка мира. Счет встречи 2-0 (7-6; 6-4). В активе триумфаторки поединка 10 подач на вылет, 23 виннера, 3 из 12 использованных брейков и 6 двойных ошибок.

Обзор матча Бадоса – Сакари:

Наслаждение болельщикам тенниса подарил еще один матч между второй ракеткой мира Ариной Соболенко и польской спортсменкой Игой Швёнтек (WTA №9). Победу в принципиальном противостоянии теннисисток из Восточной Европы одержала белоруска.

Счет встречи 2-1 (2-6; 6-2; 7-5). В активе триумфаторки поединка 8 подач на вылет, 29 виннеров, 4 из 7 использованных брейков и 16 двойных ошибок.

Обзор матча Соболенко - Швентек:

Турнирное положение группы А:

Итоговый турнир 2021. Соболенко побеждает Швёнтек, Саккари уступает Бадосе - изображение 1Итоговый турнир 2021. Соболенко побеждает Швёнтек, Саккари уступает Бадосе - изображение 2

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В статье: Арина Соболенко Паула Бадоса Гиберт Мария Саккари Итоговый чемпионат WTA Ига Швёнтек
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