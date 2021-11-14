Итоговый турнир 2021. Соболенко побеждает Швёнтек, Саккари уступает Бадосе

В ночь с 13 на 14 ноября состоялся матч Итогового турнира WTA 2021 в группе А, где сошлись испанка Паула Бадоса (WTA №10) и представитель Греции Мария Саккари (WTA №6).

Победу в противостоянии одержала десятая ракетка мира. Счет встречи 2-0 (7-6; 6-4) . В активе триумфаторки поединка 10 подач на вылет, 23 виннера, 3 из 12 использованных брейков и 6 двойных ошибок.

Обзор матча Бадоса – Сакари:

Наслаждение болельщикам тенниса подарил еще один матч между второй ракеткой мира Ариной Соболенко и польской спортсменкой Игой Швёнтек (WTA №9). Победу в принципиальном противостоянии теннисисток из Восточной Европы одержала белоруска.

Счет встречи 2-1 (2-6; 6-2; 7-5) . В активе триумфаторки поединка 8 подач на вылет, 29 виннеров, 4 из 7 использованных брейков и 16 двойных ошибок.

Обзор матча Соболенко - Швентек: