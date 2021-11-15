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Берреттини получил травму в первом матче на Итоговом турнире

Теннис
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Неудачный старт для итальянца

Берреттини получил травму в первом матче на Итоговом турнире

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Маттео Берреттини не смог доиграть первый матч группового этапа АТР Finals в Турине против Александра Зверева. Седьмая ракетка мира отказался от продолжения борьбы в начале второго сета (6:7, 0:1) из-за травмы живота.

Берреттини в первом сете не реализовал на приеме два сет-бола, а на тайбрейке позволил Звереву отыграться со счета 3:5.

Итальянец пока не снялся с Итогового турнира – окончательное решение он примет после медицинского обследования.

Если Маттео Берреттини не сможет вернуться на корт в Турине, то его заменит Янник Синнер.

Накануне на старте Итогового турнира Даниил Медведев в трех сетах обыграл Хуберта Хуркача.

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В статье: Александр Зверев Итоговый чемпионат АТР Маттео Берреттини
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