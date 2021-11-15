Берреттини получил травму в первом матче на Итоговом турнире

Маттео Берреттини не смог доиграть первый матч группового этапа АТР Finals в Турине против Александра Зверева. Седьмая ракетка мира отказался от продолжения борьбы в начале второго сета (6:7, 0:1) из-за травмы живота.

Берреттини в первом сете не реализовал на приеме два сет-бола, а на тайбрейке позволил Звереву отыграться со счета 3:5.

Итальянец пока не снялся с Итогового турнира – окончательное решение он примет после медицинского обследования.

Если Маттео Берреттини не сможет вернуться на корт в Турине, то его заменит Янник Синнер.