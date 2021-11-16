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Циципас с поражения стартовал на Итоговом турнире

Теннис
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Четвертая ракетка мира осложнил себе жизнь

Циципас с поражения стартовал на Итоговом турнире

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Стефанос Циципас в первом матче на Итоговом турнире в Турине за 1 час и 32 минуты уступил Андрею Рублеву (4:6, 4:6).

Оба сета прошли по одинаковому сценарию – Рублев каждый раз делал брейк в пятом гейме, после чего трижды защищал свою подачу.

В первом матче на АТР Finals россиянин подал 9 эйсов, выиграл 90% очков с первой подачи, сделал 27 виннерсов и допустил 13 невынужденных ошибок.

17 ноября Стефанос Циципас сыграет с Новаком Джоковичем, а Андрей Рублев встретится с Каспером Руудом, который накануне проиграл сербу в двух сетах (6:7, 2:6).

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В статье: Андрей Рублев Стефанос Циципас Итоговый турнир АТР
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