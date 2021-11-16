Циципас с поражения стартовал на Итоговом турнире

Стефанос Циципас в первом матче на Итоговом турнире в Турине за 1 час и 32 минуты уступил Андрею Рублеву (4:6, 4:6).

Оба сета прошли по одинаковому сценарию – Рублев каждый раз делал брейк в пятом гейме, после чего трижды защищал свою подачу.

В первом матче на АТР Finals россиянин подал 9 эйсов, выиграл 90% очков с первой подачи, сделал 27 виннерсов и допустил 13 невынужденных ошибок.

17 ноября Стефанос Циципас сыграет с Новаком Джоковичем, а Андрей Рублев встретится с Каспером Руудом, который накануне проиграл сербу в двух сетах (6:7, 2:6).