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Джокович не планирует участвовать в Australian Open
Все еще может измениться
фото - flashscore.com.ua
Первая ракетка мира Новак Джокович из-за необходимости вакцинации от коронавируса может отказаться от выступления на Открытом чемпионате Австралии. Об этом сообщил его отец Срджан.
"Было неприятно слышать заявления руководителей австралийских штатов, которые посмели указывать девятикратному чемпиону Australian Open.
Новак хотел бы поехать, но после шантажа и в таких условиях, вероятно, не поедет. Во всяком случае, я бы не поехал. Но он мой сын и сам все решит", - цитирует Джоковича-старшего портал b92.net.
Новак Джокович в 2021 году выиграл Australian Open, обыграв в финале в трех сетах россиянина Даниила Медведева.
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