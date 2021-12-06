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Украина тоже представлена. WTA опубликовала 25 лучших матч-болов 2021 года. ВИДЕО

Теннис
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Украина тоже представлена. WTA опубликовала 25 лучших матч-болов 2021 года. ВИДЕО

фото - btu.org.ua

Новина українською

Женская теннисная ассоциация на своем официальном YouTube-канале представила 25 самых эффектных матч-болов сезона 2021 года.

Украину в списке представляет Екатерина Козлова, которая в октябре свечой завершила матч первого раунда турнира в Курмайере против итальянки Лючии Бронцетти (6:1, 6:3).

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В статье: теннис Катерина Козлова
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