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Украина тоже представлена. WTA опубликовала 25 лучших матч-болов 2021 года. ВИДЕО
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фото - btu.org.ua
Женская теннисная ассоциация на своем официальном YouTube-канале представила 25 самых эффектных матч-болов сезона 2021 года.
Украину в списке представляет Екатерина Козлова, которая в октябре свечой завершила матч первого раунда турнира в Курмайере против итальянки Лючии Бронцетти (6:1, 6:3).
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