Надаль прокомментировал поражение от Маррея в полуфинале Абу-Даби

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о поражении от Энди Маррея в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ). Его слова цитирует пресс-служба соревнований:

"Все отлично. Я рад вернуться в борьбу в Абу-Даби, потому что мне здесь нравится. Мы с Энди давно не встречались на корте. Я рад, что он на столь высоком уровне после того, что ему пришлось перенести. Что касается меня, то я просто вернулся в игру и провел неплохой матч. Я так давно не играл, что получил бурю положительных эмоций" – сказал он.