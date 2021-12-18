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Надаль прокомментировал поражение от Маррея в полуфинале Абу-Даби

Теннис
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Достойные слова от испанца

Надаль прокомментировал поражение от Маррея в полуфинале Абу-Даби

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о поражении от Энди Маррея в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ). Его слова цитирует пресс-служба соревнований:

"Все отлично. Я рад вернуться в борьбу в Абу-Даби, потому что мне здесь нравится. Мы с Энди давно не встречались на корте. Я рад, что он на столь высоком уровне после того, что ему пришлось перенести. Что касается меня, то я просто вернулся в игру и провел неплохой матч. Я так давно не играл, что получил бурю положительных эмоций" – сказал он.

Напомним, ранее АТР определили главные турниры 2021 года.

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В статье: Рафаэль Надаль Энди Маррей
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