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Фиаско Джоковича в Монте-Карло – главная сенсация года в АТР-туре

Теннис
(1 голосов)

Этого никто не ждал

Фиаско Джоковича в Монте-Карло – главная сенсация года в АТР-туре

Новина українською

Ассоциация теннисистов-профессионалов назвала главную сенсацию сезона 2021 года на турнирах АТР.

Автором самой неожиданной победы стал британец Дэн Эванс, который в третьем раунде Мастерса в Монте-Карло обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича (6:4, 7:5).

Поражение от Эванса стало для Джоковича первым в сезоне.

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В статье: Новак Джокович Даниэль Эванс
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