Фиаско Джоковича в Монте-Карло – главная сенсация года в АТР-туре

Ассоциация теннисистов-профессионалов назвала главную сенсацию сезона 2021 года на турнирах АТР.

Автором самой неожиданной победы стал британец Дэн Эванс, который в третьем раунде Мастерса в Монте-Карло обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича (6:4, 7:5).

Поражение от Эванса стало для Джоковича первым в сезоне.