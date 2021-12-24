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Фиаско Джоковича в Монте-Карло – главная сенсация года в АТР-туре
Этого никто не ждал
Ассоциация теннисистов-профессионалов назвала главную сенсацию сезона 2021 года на турнирах АТР.
Автором самой неожиданной победы стал британец Дэн Эванс, который в третьем раунде Мастерса в Монте-Карло обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича (6:4, 7:5).
Поражение от Эванса стало для Джоковича первым в сезоне.
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