Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АТР. Хачанов – первый финалист турнира в Аделаиде
Ждет соперника
AFP
Российский теннисист Карен Хачанов (АТР №29) стал первым финалистом турнира серии АТР 250 в Аделаиде. В матче за право сразиться за главный титул соревнований он победил представителя Хорватии Марина Чилича (АТР №30).
Счет встречи 2-0 (7-6; 6-3) в пользу триумфатора поединка, в активе которого 6 подач на вылет, 6 выигранных очков подряд, 1 из 2 использованный брейк и 2 двойные ошибки.
В финальном поединке Хачанов сыграет против победителя встречи Монфис / Коккинакис, которая начнется в 12:00 по киевскому времени.
Напомним, что ранее Испания
Популярное сейчас
- Здесь Салах, Мане и лучший бомбардир ЛЧ. Что нужно знать о будущем Кубке Африки
- Александрия подпишет семь новых игроков зимой
- СМИ: Авагимян подписал контракт с Александрией
- Власти Австралии могут депортировать Джоковича из страны
- Красотка дня. Девушка форварда Шахтера демонстрирует роскошную фигуру на Мальдивах. ФОТО
- Сплошная романтика. Как Лео Месси отдыхает на рождественских каникулах. ВИДЕО