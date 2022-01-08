АТР. Хачанов – первый финалист турнира в Аделаиде

Российский теннисист Карен Хачанов (АТР №29) стал первым финалистом турнира серии АТР 250 в Аделаиде. В матче за право сразиться за главный титул соревнований он победил представителя Хорватии Марина Чилича (АТР №30).

Счет встречи 2-0 (7-6; 6-3) в пользу триумфатора поединка, в активе которого 6 подач на вылет, 6 выигранных очков подряд, 1 из 2 использованный брейк и 2 двойные ошибки.

В финальном поединке Хачанов сыграет против победителя встречи Монфис / Коккинакис, которая начнется в 12:00 по киевскому времени.