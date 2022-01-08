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Монфис сразится за главный титул Аделаиды
Француз в финале
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР №21) стал вторым финалистом турнира серии АТР 250 в Аделаиде. В матче за право сразиться за главный титул соревнований он победил представителя Австралии Танаси Коккинакиса (АТР №171).
Счет встречи 2-0 (7-5; 6-0) в пользу триумфатора поединка, в активе которого 7 подач на вылет, 7 подряд выигранных очков, 4 из 10 использованных брейков и 3 двойные ошибки.
В решающем матче турнира он сыграет против представителя России
Напомним, ранее Канада
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