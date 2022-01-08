Монфис сразится за главный титул Аделаиды

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР №21) стал вторым финалистом турнира серии АТР 250 в Аделаиде. В матче за право сразиться за главный титул соревнований он победил представителя Австралии Танаси Коккинакиса (АТР №171).

Счет встречи 2-0 (7-5; 6-0) в пользу триумфатора поединка, в активе которого 7 подач на вылет, 7 подряд выигранных очков, 4 из 10 использованных брейков и 3 двойные ошибки.

В решающем матче турнира он сыграет против представителя России Карена Хачанова (АТР №29).