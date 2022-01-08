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WTA. Барти и Рыбакина разыграют главный титул Аделаиды
Определились финалистки соревнований
Первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти, стала финалисткой турнира в Аделаиде (Австралия). В матче 1/2 финала она победила полячку Игу Свентек (WTA №9).
Счет встречи 2-0 (6-2; 6-4) в пользу финалистки соревнований, в активе которой 5 подач на вылет, 7 подряд выигранных очков, 3 из 5 использованных брейков и 1 двойная ошибка.
В решающем матче за главный приз турнира Барти сыграет против казашки Елены Рыбакиной (WTA №14), победившей в своем полуфинале представительницу Японии Мисаки Дой (WTA №105).
Счет встречи 2-0 (6-4; 6-3) в пользу второй финалистки соревнований, в активе которой 9 подач на вылет, 10 подряд выигранных очков, 4 из 11 использованных брейков и 2 двойные ошибки.
Финальный поединок Аделаиды состоится завтра, 9 января, ориентировочное начало – 05:30 по киевскому времени.
Напомним, ранее Канада
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