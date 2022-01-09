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Монфис: Элина всегда была рядом, спасибо тебе за все
Очень мило
Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР №14) после
"Хочу сказать спасибо своей жене. Элина всегда была рядом. Прошлый год был очень трудным для меня. Скажем, об уходе из тенниса я не думал, но я немного потерял веру в теннис и все. И она всегда была рядом, всегда заботилась обо мне. Спасибо, Элина, спасибо за все" – сказал Гаэль.
Напомним, что уже завтра, 10 января, Свитолина стартует на турнире в Аделаиде-2.
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