Монфис: Элина всегда была рядом, спасибо тебе за все

Французский теннисист Гаэль Монфис (АТР №14) после победы в финале турнира в Аделаиде (Австралия) поблагодарил свою жену Элину Свитолиний (WTA №15) за поддержку.

"Хочу сказать спасибо своей жене. Элина всегда была рядом. Прошлый год был очень трудным для меня. Скажем, об уходе из тенниса я не думал, но я немного потерял веру в теннис и все. И она всегда была рядом, всегда заботилась обо мне. Спасибо, Элина, спасибо за все" – сказал Гаэль.

Напомним, что уже завтра, 10 января, Свитолина стартует на турнире в Аделаиде-2.