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Джокович выиграл апелляцию об аннулировании визы в Австралии, но его снова задержали
Драма продолжается
фото - flashscore.com.ua
Как сообщает The Age, судья Энтони Келли удовлетворил апелляцию первой ракетке мира Новака Джоковича об аннулировании австралийской визы.
Министерству внутренних дел было велено освободить серба из гостиницы и вернуть теннисисту личные вещи.
Тем не менее, Джоковича все еще могут депортировать из Австралии по личному решению главы министерства иммиграции и гражданства Алекса Хоука.
The Guardian отмечает, что Джоковича из-за его нежелания вакцинироваться могут депортировать в общественных интересах, поскольку он создает угрозу здоровью граждан Австралии.
На данный момент первая ракетка мира снова задержан пограничной службой Австралии. По словам отца теннисиста, это произошло в офисе его юристов.
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