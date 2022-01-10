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Джокович выиграл апелляцию об аннулировании визы в Австралии, но его снова задержали

Теннис
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Джокович выиграл апелляцию об аннулировании визы в Австралии, но его снова задержали

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Как сообщает The Age, судья Энтони Келли удовлетворил апелляцию первой ракетке мира Новака Джоковича об аннулировании австралийской визы.

Министерству внутренних дел было велено освободить серба из гостиницы и вернуть теннисисту личные вещи.

Тем не менее, Джоковича все еще могут депортировать из Австралии по личному решению главы министерства иммиграции и гражданства Алекса Хоука.

The Guardian отмечает, что Джоковича из-за его нежелания вакцинироваться могут депортировать в общественных интересах, поскольку он создает угрозу здоровью граждан Австралии.

На данный момент первая ракетка мира снова задержан пограничной службой Австралии. По словам отца теннисиста, это произошло в офисе его юристов.

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В статье: Новак Джокович теннис коронавирус
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