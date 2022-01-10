Australian Open. Бондаренко, Снигур и Сачко побеждают на старте квалификации, Марченко вылетает

Екатерина Бондаренко в первом раунде квалификации обыграла местную теннисистку Шарлотту Кемпенарс-Поч (5:7, 6:3, 6:2) и вышла на 146-ю ракетку мира из Канады Ребекку Марино.

Дарья Снигур на пути к дебютной в карьере победе в квалификации турнира Большого шлема справилась с Вероникой Сепеде-Ройг (6:3, 3:6, 6:2), а ее следующей соперницей станет №163 рейтинга WTA Ребекка Масарова.

Виталий Сачко дебютировал в квалификации мэйджора драматичной победой над Зизу Бергсом из Бельгии. Соперник украинца отказался от продолжения борьбы в середине третьего сета (3:6, 7:6, 2:3).

Первая ракетка Украины Илья Марченко на старте квалификации Australian Open не справился с японцем Ёсукэ Ватануки (4:6, 6:4, 1:6).

Во вторник на Australian Open матчи первого круга квалификации проведут Сергей Стаховский, Леся Цуренко и Катерина Байндл.