  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Australian Open. Бондаренко, Снигур и Сачко побеждают на старте квалификации, Марченко вылетает
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Australian Open. Бондаренко, Снигур и Сачко побеждают на старте квалификации, Марченко вылетает

Теннис
(1 голосов)

Первые успехи и неудачи украинцев в Мельбурне

Australian Open. Бондаренко, Снигур и Сачко побеждают на старте квалификации, Марченко вылетает

Новина українською

Екатерина Бондаренко в первом раунде квалификации обыграла местную теннисистку Шарлотту Кемпенарс-Поч (5:7, 6:3, 6:2) и вышла на 146-ю ракетку мира из Канады Ребекку Марино.

Дарья Снигур на пути к дебютной в карьере победе в квалификации турнира Большого шлема справилась с Вероникой Сепеде-Ройг (6:3, 3:6, 6:2), а ее следующей соперницей станет №163 рейтинга WTA Ребекка Масарова.

Виталий Сачко дебютировал в квалификации мэйджора драматичной победой над Зизу Бергсом из Бельгии. Соперник украинца отказался от продолжения борьбы в середине третьего сета (3:6, 7:6, 2:3).

Первая ракетка Украины Илья Марченко на старте квалификации Australian Open не справился с японцем Ёсукэ Ватануки (4:6, 6:4, 1:6).

Во вторник на Australian Open матчи первого круга квалификации проведут Сергей Стаховский, Леся Цуренко и Катерина Байндл.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Australian Open Катерина Бондаренко Илья Марченко Дарья Снигур Виталий Сачко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...