На Australian Open без побед. Свитолина в Аделаиде проиграла четвертый матч подряд

Элина Свитолина на старте турнира WTA 250 в Аделаиде в статусе второй сеяной в двух сетах за 1 час и 20 минут проиграла бывшей теннисистке из топ-10 Мэдисон Киз (2:6, 4:6).

На старте матча Свитолина быстро отдала четыре гейма подряд и с трудом избежала поражения в первом сете со счетом 0:6.

Сценарий матча не изменился и во второй партии – Киз с ранним брейком повела 3:1 и спокойно довела матч до победной точки.

В единственном поединке на Adelaide International 2 Свитолина сделала 7 двойных ошибок и выиграла 66% очков с первого мяча. У Киз же 14 эйсов и 85% эффективности на первой подаче.

В следующий раз Элина Свитолина выйдет на корт на Открытом чемпионате Австралии, где впервые с 2016 года будет находиться за пределами топ-15 посева.