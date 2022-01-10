Новак Джокович провел первую тренировку после суда

20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира серб Новак Джокович уже свободен и успел провести тренировку на корте. Об этом сообщил его брат Джордже Джокович в ходе пресс-конференции.

"Новак на свободе. Несколько минут назад он тренировался на теннисном корте. Он прилетел в Австралию, чтобы играть в теннис и попытаться выиграть ещё один Australian Open.

На протяжении многих лет его описывали по-разному. Но он всегда поддерживал свободу выбора", — рассказал Джордже Джокович на пресс-конференции.

Напомним, Новака Джоковича ещё могут депортировать из Австралии, несмотря на решение суда о том, что ему незаконно аннулировали визу.