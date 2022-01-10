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Джокович отреагировал на победу в суде

Теннис
(2 голосов)

Новак рад, что все хорошо закончилось

Джокович отреагировал на победу в суде

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира серб Новак Джокович выступил с заявлением, после того как выиграл дело в суде Австралии. Напомним, суд постановил, что Джоковичу незаконно аннулировали визу в страну.

"Я рад и благодарен, что судья отменил аннулирование моей визы. Несмотря на всё, что произошло за последнюю неделю, я хочу остаться и попытаться выступить на Открытом чемпионате Австралии. По-прежнему сосредоточен на этом.

Я прилетел сюда, чтобы сыграть на одном из самых важных турниров, которые мы проводим перед потрясающими фанатами. На данный момент я не могу сказать больше, но спасибо, что вы были со мной во время всего этого и вдохновляли меня оставаться сильным", — написал Джокович в своём "инстаграме".

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В статье: Новак Джокович
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