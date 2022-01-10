Мать Джоковича: Сегодня победила справедливость

Дияна Джокович, мать сербского теннисиста Новака Джоковича, прокомментировала удовлетворение апелляции на аннулирование австралийской визы. Ранее стало известно, что судья удовлетворил протест первой ракетки мира, его выпустили из карантинного отеля. Джокович уже даже провёл тренировку на корте, готовясь к Australian Open.

При этом австралийские власти не исключили, что спортсмена всё равно выдворят из страны. Изучение его дела продолжается.

"Он не сделал ничего плохого, но его приговорили к пыткам и унижениям. Никогда ранее не сталкивались с такими вещами. Эта ситуация была очень тяжёлой для нас.

Мы не знали, болеет ли он, поел ли. Сегодня победила справедливость. Это самая большая победа в его карьере. Это важнее, чем победа на любом турнире "Большого шлема", — приводит слова Дияны Yahoo News.