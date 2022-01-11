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Калинина вышла во второй круг турнира в Аделаиде, Ястремская проиграла

Теннис
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Украинки с разным исходом провели матчи на турнире WTA 250 в Австралии

Калинина вышла во второй круг турнира в Аделаиде, Ястремская проиграла

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Третья ракетка Украины Ангелина Калинина открыла счет победам в сезоне, неожиданно легко выбив девятую сеяную из Румынии Сорану Кырстя (6:3, 6:2).

Калинина реализовала 6 из 13 брейк-поинтов и проиграла 2 гейма на своей подаче, а следующей соперницей украинки станет №57 рейтинга WTA Элисон Риске.

Даяна Ястремская после двух побед в квалификации на старте основной сетки уступила 48-й ракетке мира Терезе Мартинцевой (4:6, 6:3, 3:6).

В решающем сете украинка сразу же отпустила соперницу вперед (0:3), после чего до конца матча не заработала ни одного брейк-поинта.

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В статье: теннис Даяна Ястремская Ангелина Калинина
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