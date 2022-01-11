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Джоковичу грозит тюремное заключение за предоставление ложной информации
Первая ракетка мира снова отличился
Как сообщает австралийское издание The Age, Новак Джокович представил ложную информацию в декларации путешественника при заполнении документов на въезд в Австралию для участия в Australian Open.
Сообщается, что первая ракетка мира сообщил, что за последние 14 дней не путешествовал в другие страны, хотя на самом деле за этот период он побывал в Сербии и Испании.
Предоставление ложной информации по законам Австралии может караться тюремным заключением сроком до 12 месяцев.
На данный момент все еще неясно, сможет ли Джокович остаться в Мельбурне и сыграть на первом в сезоне турнире Большого шлема. Несмотря на выигранную апелляцию на аннулирование визы, у министра иммиграции Австралии Алекса Хоука есть право депортировать звездного теннисиста из страны.
Ожидается, что Хоук примет решение о судьбе Джоковича не ранее среды, 12 января.
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