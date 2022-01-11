Новак Джокович будет тренироваться в закрытом режиме перед Australian Open

20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира серб Новак Джокович решил тренироваться в закрытом режиме в преддверии турнира Australian Open, который пройдёт в Мельбурне с 17 по 30 января. Об этом сообщил журналист Бен Ротенберг в своём "твиттере".

"Джокович тренируется на арене имени Рода Лэйвера, но они отключили камеры и заперли двери. Охранник сказал мне, что двери откроют тогда, когда Джокович закончит тренировку", — написал журналист.

Напомним, суд постановил, что сербскому спортсмену неправильно аннулировали визу. Несмотря на это, его всё же могут депортировать из страны — такое право есть у министра иммиграции Австралии.