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Новак Джокович будет тренироваться в закрытом режиме перед Australian Open
Теннисист отключил камеры и закрыл все двери
фото - flashscore.com.ua
20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира серб Новак Джокович решил тренироваться в закрытом режиме в преддверии турнира Australian Open, который пройдёт в Мельбурне с 17 по 30 января. Об этом сообщил журналист Бен Ротенберг в своём "твиттере".
"Джокович тренируется на арене имени Рода Лэйвера, но они отключили камеры и заперли двери. Охранник сказал мне, что двери откроют тогда, когда Джокович закончит тренировку", — написал журналист.
Напомним, суд постановил, что сербскому спортсмену неправильно аннулировали визу. Несмотря на это, его всё же могут депортировать из страны — такое право есть у министра иммиграции Австралии.
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