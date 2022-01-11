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Журналисты нашли доказательства того, что Джокович дал ложную информацию о своём ПЦР-тесте
Сейчас проходит расследование
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сканирование QR-кода первой ракетки мира серба Новака Джоковича показало, что результат положительного теста внесли в сербскую базу с задержкой в 10 дней, то есть 26 декабря, сообщает немецкое издание Spiegel. Ранее в документах Новак утверждал, что его тест на коронавирус, сделанный 16 декабря, дал положительный результат, а через 6 дней, 22 декабря результат теста был отрицательным.
Согласно документам, результаты теста появились в 20:19 16 декабря, но временная метка на сайте указывает на 14:21 26 декабря. При этом время отрицательного теста (22 декабря, 16:43) совпадает с указанным в материалах дела.
Также расследование Spiegel выявило, что идентификаторы положительного теста Джоковича сильно отличаются от тех, которые были созданы в Сербии на период, обозначенный теннисистом.
«Идентификатор у положительного теста (7371999) от 16 декабря больше, чем у отрицательного теста от 22 декабря (7320919). Таким образом, тест, который якобы был выполнен раньше, был введён в систему позже», — говорится в статье издания.
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