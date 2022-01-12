В журнале L'Equipe встали на защиту первой ракетки мира Новака Джоковича, после того как тот признался, что знал о заражении коронавирусом и всё равно поучаствовал в фотосессии без маски. L'Equipe устроил интервью и фотосессию с участием Джоковича в Белграде в декабре.

В материале на сайте издания отмечается, что Джокович всё время носил маску на лице, за исключением фотосессии. Также сказано, что Новак просил не задавать вопросов о статусе вакцинации и об участии в Australian Open. Помимо этого, отмечается, что человек, интервьюировавший Джоковича, в настоящий момент находится в Австралии и что его тест на коронавирус дал отрицательный результат.

В настоящее время Новак Джокович находится в Мельбурне и готовится к Открытому чемпионату Австралии. Судья постановил, что его визу аннулировали незаконно, однако его всё же могут депортировать — такое право есть у министра иммиграции.