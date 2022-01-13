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Australian Open. Цуренко сыграет в финале квалификации, Байндл выбыла
Новая порция результатов украинцев в Мельбурне
Леся Цуренко в статусе шестой сеяной во втором круге квалификации Открытого чемпионата Австралии за 1 час и 37 минут обыграла Эйшу Мухаммад (6:3, 7:5).
Цуренко на пути к победе сделала пять брейков при трех неудачных геймах на своей подаче.
За путевку в основную сетку киевлянка сыграет с 214-й ракеткой мира из России Элиной Аванесян, которая в полуфинале огорчила украинку Екатерину Байндл (2:6, 5:7).
Напомним, в основной сетке Australian Open сыграют Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.
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