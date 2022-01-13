Australian Open. Цуренко сыграет в финале квалификации, Байндл выбыла

Леся Цуренко в статусе шестой сеяной во втором круге квалификации Открытого чемпионата Австралии за 1 час и 37 минут обыграла Эйшу Мухаммад (6:3, 7:5).

Цуренко на пути к победе сделала пять брейков при трех неудачных геймах на своей подаче.

За путевку в основную сетку киевлянка сыграет с 214-й ракеткой мира из России Элиной Аванесян, которая в полуфинале огорчила украинку Екатерину Байндл (2:6, 5:7).

Напомним, в основной сетке Australian Open сыграют Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.