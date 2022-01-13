Свитолина и еще три украинки узнали соперниц по Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина на старте Открытого чемпионата Австралии сыграет со 104-м номером рейтинга WTA из Франции Фионой Ферро.

Свитолина попала в верхнюю половину турнирной сетки. В одной четверти с украинкой находятся Барбора Крейчикова, Виктория Азаренко и Елена Остапенко.

Марта Костюк в Мельбурне стартует поединком со 117-й ракеткой мира из Франции Диан Парри, Ангелина Калинина сыграет с 21-й сеяной Джессикой Пегулой, а Даяну Ястремскую ждет матч с 59-м номером мирового рейтинга из США Мэдисон Бренгл.

Стоит отметить, что все теннисистки из Украины оказались в верхней половине турнирной сетки Australian Open.