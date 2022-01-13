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Свитолина и еще три украинки узнали соперниц по Australian Open
Турнир стартует в понедельник
Фото: AFP/Автор - неизвестен
Первая ракетка Украины Элина Свитолина на старте Открытого чемпионата Австралии сыграет со 104-м номером рейтинга WTA из Франции Фионой Ферро.
Свитолина попала в верхнюю половину турнирной сетки. В одной четверти с украинкой находятся Барбора Крейчикова, Виктория Азаренко и Елена Остапенко.
Марта Костюк в Мельбурне стартует поединком со 117-й ракеткой мира из Франции Диан Парри, Ангелина Калинина сыграет с 21-й сеяной Джессикой Пегулой, а Даяну Ястремскую ждет матч с 59-м номером мирового рейтинга из США Мэдисон Бренгл.
Стоит отметить, что все теннисистки из Украины оказались в верхней половине турнирной сетки Australian Open.
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