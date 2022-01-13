  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина и еще три украинки узнали соперниц по Australian Open
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина и еще три украинки узнали соперниц по Australian Open

Теннис
(1 голосов)

Турнир стартует в понедельник

Свитолина и еще три украинки узнали соперниц по Australian Open

Фото: AFP/Автор - неизвестен

Новина українською

Первая ракетка Украины Элина Свитолина на старте Открытого чемпионата Австралии сыграет со 104-м номером рейтинга WTA из Франции Фионой Ферро.

Свитолина попала в верхнюю половину турнирной сетки. В одной четверти с украинкой находятся Барбора Крейчикова, Виктория Азаренко и Елена Остапенко.

Марта Костюк в Мельбурне стартует поединком со 117-й ракеткой мира из Франции Диан Парри, Ангелина Калинина сыграет с 21-й сеяной Джессикой Пегулой, а Даяну Ястремскую ждет матч с 59-м номером мирового рейтинга из США Мэдисон Бренгл.

Стоит отметить, что все теннисистки из Украины оказались в верхней половине турнирной сетки Australian Open.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Australian Open Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская Ангелина Калинина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...