На Australian Open ввели ограничение заполняемости трибун

Правительство штата Виктория объявило об ограничениях посещаемости Открытого чемпионата Австралии 2022 года, сообщает 9news. Трибуны будут заполняться не более чем на 50 %. При этом билеты, которые были проданы ранее выше установленной квоты, аннулированы не будут.

Зрители будут обязаны носить маски, за исключением случаев приёма пищи и употребления напитков. Правительство также рекомендовало улучшить систему вентиляции в "Мельбурн Парке". Матчи основной сетки стартового турнира "Большого шлема" 2022 года начнутся 17 января. Завершится Australian Open 30 января.

Действующими победителями Открытого чемпионата Австралии является представительница Японии Наоми Осака и первая ракетка мира, серб Новак Джокович.