  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. На Australian Open ввели ограничение заполняемости трибун
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

На Australian Open ввели ограничение заполняемости трибун

Теннис
(1 голосов)

Такое решение приняло правительство штата Виктория

На Australian Open ввели ограничение заполняемости трибун

Фото: sport.ru

Новина українською

Правительство штата Виктория объявило об ограничениях посещаемости Открытого чемпионата Австралии 2022 года, сообщает 9news. Трибуны будут заполняться не более чем на 50 %. При этом билеты, которые были проданы ранее выше установленной квоты, аннулированы не будут.

Зрители будут обязаны носить маски, за исключением случаев приёма пищи и употребления напитков. Правительство также рекомендовало улучшить систему вентиляции в "Мельбурн Парке". Матчи основной сетки стартового турнира "Большого шлема" 2022 года начнутся 17 января. Завершится Australian Open 30 января.

Действующими победителями Открытого чемпионата Австралии является представительница Японии Наоми Осака и первая ракетка мира, серб Новак Джокович.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Australian Open
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...