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Правительство Австралии повторно аннулировало визу Джоковича
Первую ракетку мира выгоняют из страны
фото - flashscore.com.ua
Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук принял решение аннулировать визу Новака Джоковича, который пытался выступить на Australian Open в Мельбурне без вакцинации от коронавируса.
«Принимая это решение, я тщательно изучил информацию, предоставленную мне Министерством внутренних дел, Пограничной службой Австралии и мистером Джоковичем.
Правительство Моррисона твердо привержено защите границ Австралии, особенно в связи с пандемией COVID-19», - говорится в заявлении Хоука.
Юристы Джоковича планируют незамедлительно подать апелляцию на решение Хоука в надежде, что сербу позволят сыграть на Открытом чемпионате Австралии, который стартует 17 января.
Теперь Новаку Джоковичу грозит запрет на въезд в Австралию сроком на три года.
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