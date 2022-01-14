Правительство Австралии повторно аннулировало визу Джоковича

Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук принял решение аннулировать визу Новака Джоковича, который пытался выступить на Australian Open в Мельбурне без вакцинации от коронавируса.

«Принимая это решение, я тщательно изучил информацию, предоставленную мне Министерством внутренних дел, Пограничной службой Австралии и мистером Джоковичем.

Правительство Моррисона твердо привержено защите границ Австралии, особенно в связи с пандемией COVID-19», - говорится в заявлении Хоука.

Юристы Джоковича планируют незамедлительно подать апелляцию на решение Хоука в надежде, что сербу позволят сыграть на Открытом чемпионате Австралии, который стартует 17 января.

Теперь Новаку Джоковичу грозит запрет на въезд в Австралию сроком на три года.