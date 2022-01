Осака уверенной победой начала защиту титула на Australian Open

Наоми Осака в статусе действующей чемпионки Мельбурна в первом раунде за 1 часа и 10 минут обыграла Марию Камилу Осорио Саррано (6:3, 6:3).

Осака на пути к победе сделала четыре брейка при одном неудачном гейме на своей подаче. Также японка подала 4 эйса и выполнила 19 виннерсов.

A flying start ✅@naomiosaka begins her #AusOpen title defence with a 6-3 6-3 victory over Camila Osorio. #AO2022 · @wwos · @espn · @Eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/LISMiW5yy6