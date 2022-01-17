Осака уверенной победой начала защиту титула на Australian Open

Наоми Осака в статусе действующей чемпионки Мельбурна в первом раунде за 1 часа и 10 минут обыграла Марию Камилу Осорио Саррано (6:3, 6:3).

Осака на пути к победе сделала четыре брейка при одном неудачном гейме на своей подаче. Также японка подала 4 эйса и выполнила 19 виннерсов.

Следующей соперницей Наоми Осаки в Мельбурне станет американка Мэдисон Бренгл, которая выбила украинку Даяну Ястремскую.