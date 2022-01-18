Дальше шагают только Свитолина и Костюк. Как для украинок сложились стартовые матчи на Australian Open?

Свитолина и Костюк выиграли с одинаковым счетом и в схожем стиле

Элина Свитолина и Марта Костюк на старте Australian Open порадовали победами-близнецами – первая ракетка страны за 1 час и 34 минуты разобралась с Фионой Ферро (6:1, 7:6), а 19-летняя киевлянка в противостоянии с Диан Парри затратила на три минуты больше (6:1, 7:6).

Даже статистику Свитолина и Костюк выдали практически идентичную, сделав по четыре брейка при одном неудачном гейме на своей подаче. Марта чаще Элины ошибалась (31-22 по невынужденным ошибкам), но и по виннерсам превзошла свою именитую напарницу по сборной Украины (33-27).

Чуть сложнее ожидаемо пришлось Свитолиной – все-таки Элина в первом круге столкнулась с бывшей теннисисткой из топ-40, а Костюк имела дело с 19-летней обладательницей wild card с минимальным опытом выступлений на Шлемах.

В критический момент супруга Гаэля Монфиса в концовке второго сета собралась и сделала обратный брейк, после чего на тайбрейке добила Ферро серией из четырех подряд взятых очков на приеме.

Костюк, наоборот, по ходу второй партии своего матча против Парри упустила преимущество в брейк, однако вскоре закрыла все вопросы после образцово отыгранного тайбрейка.

Дальше по курсу у Элины Свитолиной 107-я ракетка мира Хармони Тан, которая в первом круге неожиданно отправила домой Юлию Путинцеву (6:3, 6:3).

Марта Костюк за повторение личного рекорда в Мельбурне поборется с 35-й ракеткой мира Сарой Соррибес-Тормо – испанка в первом раунде разбила Кирстен Флипкенс (6:4, 6:1).

Абсурдный матч Ястремской – так на Australian Open еще никто не проигрывал

Даяна Ястремская давно ассоциируется в WTA-туре с эдакой всадницей без головы, которая без раздумий атакует любой удобный и неудобный мяч и упорно отказывается менять свой малоэффективный стиль тенниса.

Казалось, Ястремской уже нечем удивлять, но то, что произошло в матче первого круга Australian Open против Мэдисон Бренгл (1:6, 6:0, 0:5, отказ), не поддается никакой логике.

Проиграть матч при разнице 31-1 по активно выигранным мячам – такое вообще возможно? Оказывается, возможно, если твоя имя Даяна Ястремская. Одесситка в своем единственном поединке в Мельбурне настреляла 60 невынужденных ошибок или же больше трех за гейм. Всего Бренгл выиграла 66 очков – 60 ей подарила соперница.

Отдельного упоминания заслуживает совсем не спортивный отказ Ястремской от продолжения борьбы в концовке решающего сета. К сожалению, Даяна еще раз показала, что не особо празднует теннисный этикет – и таких эпизодов в ее карьере становится все больше.

Драма Калининой – поражение в 3-часовой битве против обидчицы Свитолиной

Ангелина Калинина достойно провела свой дебютный матч в основе Australian Open и едва ли не отправила домой прошлогоднюю участницу четвертьфинала Джессику Пегулу (6:4, 6:7, 5:7).

В первом сете теннисистки на двоих совершили почти 40 невынужденных ошибок, а победной фактором для Калининой стала превосходная игра на решающих мячах (89% отыгранных брейк-поинтов и 67% реализованных).

На старте второй партии теннисистка из Новой Каховки упустила брейк-поинт – Пегула прибавила в активности (20-10 по виннерсам) и закономерно забрала сет на тайбрейке.

К сожалению, поддержать стабильный уровень тенниса до конца матча украинка не смогла. В решающем сете Калинина трижды провалилась на своей подаче, а на приеме реализовала лишь 2 из 10 брейк-поинтов.

Цуренко не выдержала и развалилась под давлением первой ракетки мира

Новая дуэль Леси Цуренко и Эшли Барти на центральном корте Australian Open в этот раз прошла при тотальном доминировании действующей королевы мирового тенниса. Два года назад Цуренко взяла у первой ракетки мира один сет – теперь же ограничилась лишь одним геймом престижа (0:6, 1:6).

Барти хорошо запомнила тот матч двухлетней давности (5:7, 6:1, 6:1) и вышла на домашний корт максимально сконцентрированной и нацеленной на каждый розыгрыш. У Цуренко не было в арсенале веских аргументов, чтобы противостоять такому давлению – Леся плохо подавала (8 из 22 выигранных мячей на первой подаче), ей не хватало стабильности, остроты и холодной головы при принятии решений.

Украинка пыталась рвать ритм за счет выходов к сетке, но и это не работало – Барти банально на каждый удар Цуренко находила более качественный ответ и провоцировала соперницу на невынужденную ошибку, которых к концу матча накопилось более двух десятков при всего четырех активно выигранных мячей.