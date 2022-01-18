Восемь игроков из посева покинули Australian Open после первого раунда

У мужчин барьер первого круга на Открытом чемпионате Австралии не смогли преодолеть Кэмерон Норри (№12), Уго Умбер (№29) и Ллойд Харрис (№30).

В женском одиночном разряде среди потерь экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер (№16), чемпионка Australian Open-2020 София Кенин (№11), двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова (№16) и Кори Гауфф (№18).

Что касается украинок, то во второй раунд Открытого чемпионата Австралии пробились Элина Свитолина и Марта Костюк. Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская турнир покинули.