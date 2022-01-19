Шестая ракетка мира: Костюк станет следующей звездой в WTA-туре

Паула Бадоса высказалась о грядущем матче против Марты Костюк в третьем раунде Открытого чемпионата Австралии.

«Если говорить о следующем матче, то с Мартой Костюк мы дружим уже давно, несколько лет. Я слежу за результатами Марты, отношусь к ней с большим уважением. Она очень талантливая.

Когда меня спрашивают, кто станет следующей звездой в туре, то я говорю, что это Марта. У нее большой потенциал, она всегда опасная соперница.

Мне нужно будет показать свой лучший теннис, потому что я знаю, что ей нравятся такие матчи, и в следующей игре она будет показывать лучшее, на что способна», - сказала испанка.

Паула Бадоса впервые дошла до третьего раунда в Мельбурне. Марта Костюк добиралась до этой стадии в 2018 году, когда в двух сетах уступила Элине Свитолиной.