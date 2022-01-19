  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Виктория Азаренко поделилась ожиданиями от матча со Свитолиной
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Виктория Азаренко поделилась ожиданиями от матча со Свитолиной

Теннис
(1 голосов)

Нас ожидает интересный матч

Виктория Азаренко поделилась ожиданиями от матча со Свитолиной

Новина українською

Экс первая ракетка мира, белоруска Виктория Азаренко поделилась ожиданиями от матча с украинкой Элиной Свитолиной в третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2022.

"У нас уже было несколько битв, причём на разных покрытиях. Мы много раз тренировались вместе. Вряд ли на корте будет много сюрпризов. Она всегда борется, несмотря ни на что. Я думаю, что это очень важная характеристика её игры.

В остальном мне нужно больше концентрироваться на себе, чтобы вести игру, держать под контролем. Это я старалась делать в последние несколько месяцев. Я думаю, что это помогает, поэтому продолжу работать в том же духе", — приводит слова Азаренко пресс-служба WTA.

Статистика личных встреч теннисисток насчитывает 4 матча, в которых победы одерживала Азаренко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элина Свитолина Виктория Азаренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...