Виктория Азаренко поделилась ожиданиями от матча со Свитолиной

Экс первая ракетка мира, белоруска Виктория Азаренко поделилась ожиданиями от матча с украинкой Элиной Свитолиной в третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2022.

"У нас уже было несколько битв, причём на разных покрытиях. Мы много раз тренировались вместе. Вряд ли на корте будет много сюрпризов. Она всегда борется, несмотря ни на что. Я думаю, что это очень важная характеристика её игры.

В остальном мне нужно больше концентрироваться на себе, чтобы вести игру, держать под контролем. Это я старалась делать в последние несколько месяцев. Я думаю, что это помогает, поэтому продолжу работать в том же духе", — приводит слова Азаренко пресс-служба WTA.

Статистика личных встреч теннисисток насчитывает 4 матча, в которых победы одерживала Азаренко.