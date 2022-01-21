Надаль рассказал о своей главной цели в карьере

Испанский теннисист Рафаэль Надаль после выхода в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии рассказал о своей главной цели в карьере.

"Всю карьеру я постоянно улучшал игру на всех покрытиях. Такая моя цель всегда – быть лучшим игроком в целом на всех покрытиях. На харде, думаю, мне с годами нужно было адаптировать свою игру, потому что у меня хватало физических проблем. Нужно было находить способы оставаться конкурентным и играть более агрессивно, потому что я не мог двигаться так быстро, как в начале.

Я улучшил подачу, приём, выбор позиции на корте. Впоследствии я стал понимать специфику игры на харде лучше, чем в начале карьеры. Но мне кажется, что я с самого начала хорошо играл на харде. Первые успехи в Туре ко мне пришли в 2005-м – тогда я выиграл три хардовых турнира: Монреаль, Мадрид и Пекин.

Конечно, я был не лучшим игроком на харде, потому что много раз во время моей карьеры Роджер и Новак были немного лучше на нем. Но я хорошо выступал все эти годы, выиграл несколько важных титулов" – сказал он.