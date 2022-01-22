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Оже-Альяссим выходит в 1/8 финала Australian Open

Теннис
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В 1/16 он одолел Даниэля Эванса

Оже-Альяссим выходит в 1/8 финала Australian Open

Фото: Чемпионат

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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под 9-м номером, пробился в 1/8 финала турнира "Большого шлема". В третьем круге он обыграл британца Даниэля Эванса. Продолжительность встречи составила 1 час 53 минуты.

Феликс Оже-Альяссим - Даниэль Эванс 6:4, 6:1, 6:1

9-я ракетка мира Оже-Альяссим 17 раз подал навылет, реализовал 6 из 7 брейк-пойнтов и допустил 21 невынужденную ошибку. На счету 24-го номера мирового рейтинга из Великобритании — 1 эйс, ни одного брейка при 3 брейк-пойнтах и 19 невынужденных ошибок.

За выход в четвертьфинал Феликс Оже-Альяссим встретится с победителем пары Андрей Рублёв (Россия) — Марин Чилич (Хорватия). Турнир завершится 30 января.

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В статье: Даниэль Эванс Феликс Оже Альяссим
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