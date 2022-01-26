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Медведев отыграл матч-бол и два сета на пути к полуфиналу Australian Open

Теннис
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Грандиозный камбэк второй ракетки мира

Медведев отыграл матч-бол и два сета на пути к полуфиналу Australian Open

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Даниил Медведев в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии против Феликса Оже-Альяссима во второй раз в карьере отыгрался с 0:2 (6:7, 3:6, 7:6, 7:5, 6:4). Теннисисты провели на корте 4 часа и 38 минут.

В концовке четвертого сета Оже-Альяссим на приеме заработал матч-бол, однако Медведев выполнил мощную первую подачу и остался в игре, после чего сразу же сделал брейк и форсировал пятую партию.

На старте решающего сета второй сеяный спас три брейк-поинта и тут же взял гейм на приеме. Медведеву оставалось четырежды защитить свою подачу, с чем он справился, отыграв еще три брейк-поинта.

Даниил Медведев в пятый раз пробился в полуфинал турнира Большого шлема, где его ждет матч против Стефаноса Циципаса.

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В статье: Australian Open Даниил Медведев Феликс Оже Альяссим
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