Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Медведев отыграл матч-бол и два сета на пути к полуфиналу Australian Open
Грандиозный камбэк второй ракетки мира
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Даниил Медведев в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии против Феликса Оже-Альяссима во второй раз в карьере отыгрался с 0:2 (6:7, 3:6, 7:6, 7:5, 6:4). Теннисисты провели на корте 4 часа и 38 минут.
В концовке четвертого сета Оже-Альяссим на приеме заработал матч-бол, однако Медведев выполнил мощную первую подачу и остался в игре, после чего сразу же сделал брейк и форсировал пятую партию.
На старте решающего сета второй сеяный спас три брейк-поинта и тут же взял гейм на приеме. Медведеву оставалось четырежды защитить свою подачу, с чем он справился, отыграв еще три брейк-поинта.
Даниил Медведев в пятый раз пробился в полуфинал турнира Большого шлема, где его ждет матч против Стефаноса Циципаса.
Популярное сейчас
- Свободный агент едет в Каталонию. Барселона подпишет ведущего футболиста Милана
- Манчестер Сити оформил сделку по аргентинцу, которого хотел купить Шахтер
- Горы денег для Шевы, победа Динамо, Шахтер отдает украинца в Бордо. Главные новости за 25 января
- Халеп сенсационно проиграла в четвертом круге Australian Open
- Джорджина Родригес наплевала на родных после начала отношений с Криштиану Роналду
- Олег Блохин купил себе внедорожник Audi более чем за 2 млн гривен - ФОТО