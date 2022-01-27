Барти уверенно пробилась в финал Australian Open

Эшли Барти в полуфинале Открытого чемпионата Австралии за 1 час и 4 минуты разобралась с Мэдисон Киз (6:1, 6:3).

Барти сделала 4 брейка и отыграла 2 брейк-поинта. Также лучшая теннисистка мира выиграла 86% очков с первого мяча, подала 5 эйсов и выполнила 20 виннерсов против 8 у соперницы.

Эшли Барти, ранее побеждавшая на Ролан Гаррос и Уимблдоне, в третий раз в карьере сыграет в финале турнира Большого шлема, а ее соперница определится в матче между Игой Швёнтек и Даниэль Коллинс.