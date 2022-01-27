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Барти уверенно пробилась в финал Australian Open
Первая ракетка мира в шаге от домашнего титула
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Эшли Барти в полуфинале Открытого чемпионата Австралии за 1 час и 4 минуты разобралась с Мэдисон Киз (6:1, 6:3).
Made Down Under ™️— #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2022
???????? @ashbarty defeats Madison Keys 6-1 6-3 to become the first home representative to reach the #AusOpen women's singles final since 1980.
????: @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis #AO2022 pic.twitter.com/C7NtLJySmp
Барти сделала 4 брейка и отыграла 2 брейк-поинта. Также лучшая теннисистка мира выиграла 86% очков с первого мяча, подала 5 эйсов и выполнила 20 виннерсов против 8 у соперницы.
Эшли Барти, ранее побеждавшая на Ролан Гаррос и Уимблдоне, в третий раз в карьере сыграет в финале турнира Большого шлема, а ее соперница определится в матче между Игой Швёнтек и Даниэль Коллинс.
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