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Надаль в шестой раз вышел в финал Australian Open
Испанец в шаге от рекордного Шлема
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Рафаэль Надаль в четырех сетах за 2 часа и 58 минут обыграл Маттео Берреттини и стал первым финалистом Открытого чемпионата Австралии (6:3, 6:2, 3:6, 6:3).
На пути к победе Надаль подал 5 эйсов, выиграл 73% очков с первого мяча, сделал 4 брейка при одном у Берреттини, а также выполнил 28 виннерсов и существенно превзошел итальянца по проценту брака (19 на 39 по невынужденным ошибкам).
It's a sixth #AusOpen final for @RafaelNadal ????— #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2022
He outlasts Matteo Berrettini in a 6-3 6-2 3-6 6-3 thriller ???? #AusOpen · #AO2022
????: @wwos · @espn · @eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/UIbtfGbKvq
Надаль в 29-й раз вышел в финал турнира Большого шлема, а за рекордный в истории тенниса 21-й титул испанец поспорит с Даниилом Медведевым или Стефаносом Циципасом.
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