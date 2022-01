Надаль в шестой раз вышел в финал Australian Open

Рафаэль Надаль в четырех сетах за 2 часа и 58 минут обыграл Маттео Берреттини и стал первым финалистом Открытого чемпионата Австралии (6:3, 6:2, 3:6, 6:3).

На пути к победе Надаль подал 5 эйсов, выиграл 73% очков с первого мяча, сделал 4 брейка при одном у Берреттини, а также выполнил 28 виннерсов и существенно превзошел итальянца по проценту брака (19 на 39 по невынужденным ошибкам).

It's a sixth #AusOpen final for @RafaelNadal ????



He outlasts Matteo Berrettini in a 6-3 6-2 3-6 6-3 thriller ???? #AusOpen · #AO2022

????: @wwos · @espn · @eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/UIbtfGbKvq